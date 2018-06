Seoul (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen. Auf seinem Programm stand unter anderem ein Treffen mit Staatschefin Park Geun Hye, für das Gespräche über den andauernden Konflikt mit dem abgeschotteten Nordkorea erwartet wurden. In Pjöngjang wird es Experten zufolge als Affront wahrgenommen, dass Xi als Ziel seiner ersten Reise auf die koreanische Halbinsel seit seinem Amtsantritt im März vergangenen Jahres den Süden und nicht den Norden auswählte. Dies hatte vor ihm noch kein chinesischer Staatschef getan.

