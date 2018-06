Ankara (AFP) Im Irak sind 32 türkische Lkw-Fahrer freigelassen wurden, die von Dschihadisten als Geiseln genommen worden waren. Die Männer seien am Donnerstagnachmittag im Irak dem türkischen Konsul übergeben worden, teilte der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu vor Journalisten in Ankara. Sie seien bei guter Gesundheit und nun auf dem Weg in die Stadt Erbil in den irakischen Kurdengebieten im Norden des Landes. Am Abend sollten sie in der Türkei eintreffen.

