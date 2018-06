Berlin (AFP) In Deutschland gilt ab 2015 ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde: Der Bundestag billigte am Donnerstag mit breiter Mehrheit den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Für das Gesetz votierten in namentlicher Abstimmung 535 von 601 Abgeordneten, dagegen waren fünf. Es gab 61 Enthaltungen.

