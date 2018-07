Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef François Hollande haben auf eine Umsetzung der am Mittwoch in Berlin erzielten Einigung auf eine neue Waffenruhe in der Ukraine gedrungen. Bei einem Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin hätten die Gesprächspartner "die Dringlichkeit eines beiderseitigen Waffenstillstands" erneut betont, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin. Zugleich hätten sie darauf gedrungen, dass "so schnell wie möglich" bis Samstag ein Treffen der Kontaktgruppe unter Beteiligung der Separatisten zustande komme, um den beiderseitigen Waffenstillstand zu vereinbaren.

