Washington (AFP) Bei der Bekämpfung des sunnitischen Aufstands könnten die irakischen Streitkräfte nach Einschätzung der USA auf Hilfe von außen angewiesen sein. US-Generalstabschef Martin Dempsey sagte am Donnerstag in Washington, die Iraker seien vermutlich "nicht allein" in der Lage zu einer Offensive, um verlorene Gebiete zurückzuerobern. Zwar seien US-Militärberater vor Ort der Meinung, dass die irakische Armee fähig sei, "Bagdad zu verteidigen", sagte Dempsey. Wegen logistischer Probleme dürfte es aber schwer sein, darüber hinaus "in die Offensive zu gehen".

