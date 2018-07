Köln (SID) - Der neue deutsche Basketball-Meister Bayern München beginnt seine Titelverteidigung in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC. Dies geht aus dem vorläufigen Spielplan hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Der erste Spieltag beginnt am 3. Oktober, die Hinrunde endet am 4. Januar 2015, die Hauptrunde am 30. April. Der Beginn der Play-offs ist für den 9. Mai vorgesehen.

Am Wochenende 8./9. November kommt es in Berlin zur Neuauflage des Duells der abgelaufenen BBL-Finalserie. Dann empfängt Pokalsieger Alba Berlin die Bayern. Zuvor treffen beide Mannschaften bereits beim Champions Cup (27. September) aufeinander. Die wichtigsten Termine in der Übersicht (unter Vorbehalt):

Champions Cup: 27. September (Bayern München/Meister - Alba Berlin/Pokalsieger)

Saisonstart: 3. Oktober 2014

Ende der Hinrunde: 3./4. Januar 2015

Ende der Hauptrunde: 30. April 2015

Beginn der Play-offs: 9./10. Mai 2015

Ende der Play-offs: 21. Juni 2015