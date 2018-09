Belo Horizonte (AFP) Tragisches Unglück am Rande der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien: Beim Einsturz einer noch nicht fertiggestellten Brücke in der südöstlich gelegenen WM-Stadt Belo Horizonte wurden nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet und 19 verletzt. Ein riesiges Teilstück der Brücke brach aus noch ungeklärter Ursache zusammen und begrub den Vorderteil eines Busses und ein Auto unter sich. Präsidentin Dilma Rousseff bot den Kommunalbehörden staatliche Hilfe an.

