Hongkong (AFP) In Hongkong sind Aktivisten zufolge mehrere Organisatoren der größten Demokratie-Demonstration seit der Rückgabe des Gebiets an China festgenommen worden. Fünf Mitglieder der Dachorganisation Civil Human Rights Front seien von der Polizei abgeführt worden, teilten Mitglieder der Organisation am Freitag mit. Teils seien sie am Morgen aus ihren Wohnungen geholt worden. Die Organisation, der zufolge sich eine halbe Million Menschen an dem Protest am Dienstag beteiligt hatten, warf den Behörden "politische Unterdrückung" vor.

