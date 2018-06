Brüssel (AFP) In Brüssel findet am kommenden Dienstag ein Treffen zur Vorbereitung der internationalen Geberkonferenz für die Ukraine Ende des Jahres statt. An dem Treffen unter Leitung des EU-Erweiterungskommissars Stefan Füle würden Vertreter der Europäischen Union, der Mitgliedsstaaten und anderer Geldgeber teilnehmen, sagte der Kommissionssprecher Alejandro Ulzurrun de Asanza am Freitag. Bei dem Treffen sollten die kurz- und mittelfristigen Prioritäten der Ukraine definiert und die finanzielle Unterstützung für das Land koordiniert werden.

