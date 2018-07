Paris (AFP) Trotz der jüngst verschärften Sicherheitsbedingungen an europäischen Flughäfen ist ein Franzose in Paris problemlos ohne Ticket an Bord eines Flugzeugs gelangt. Der für ähnliche Protestaktionen bekannte Hervé Couasnon wurde am Donnerstag allerdings noch vor dem Start einer Air-France-Maschine am Airport Charles de Gaulle entdeckt und festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Mit seinem Vorgehen habe er "Lücken in den Sicherheitskontrollen" aufzeigen wollen, sagte Couasnon der Nachrichtenagentur AFP.

