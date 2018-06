Berlin (dpa) - Ein Kopfballtor von Mats Hummels hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft das vierte WM-Halbfinale nacheinander beschert. Der Dortmunder sorgte schon in der 12. Minute für den 1:0 -Erfolg im Viertelfinale gegen Frankreich. Durch den knappen Sieg in Rio de Janeiro steht zum 13. Mal eine DFB-Auswahl unter den besten vier Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft. Nächster Gegner ist am Dienstag in Belo Horizonte entweder Gastgeber Brasilien oder Kolumbien, die zur Stunde aufeinandertrafen.

