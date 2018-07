Mailand (SID) - Silvio Berlusconi, Eigentümer des italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand, klagt über die enttäuschenden Vorstellungen seines Starstürmers Mario Balotelli bei der WM in Brasilien. "Der wahre Verlierer dieser WM bin ich. Ich war dabei, Balotelli für mehrere Millionen Euro an einen englischen Klub zu verkaufen. Doch wer kauft jetzt noch Balotelli nach dieser WM?", fragte Berlusconi in der Gazzetta dello Sport.

Berlusconi habe einigen Vertrauensleuten berichtet, dass er sich in Verhandlungen um einen Balotelli-Transfer nach England für 35 Millionen Euro befand, bevor der Deal nach dem WM-Aus der Squadra Azzurra platzte, so das Blatt. Indiskretionen zufolge soll es sich um den FC Arsenal gehandelt haben, der Interesse an dem Spieler signalisiert hatte.

Balotelli war im Januar 2013 für 20 Millionen Euro von Manchester City nach Mailand gewechselt. Bei der WM in Brasilien gelang ihm im Auftaktspiel gegen England der 2:1-Siegtreffer, danach konnte auch er Italiens blamables Vorrunden-Aus nicht verhindern.