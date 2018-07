New York (dpa) - Hollywoodstar Diane Kruger hat ein Herz für Nationalfeiertage.

"Ob nun der 4. Juli in den USA oder der 14. in Frankreich - es ist doch schön wenn ein ganzes Land feiert", sagte die Schauspielerin ("Troja", "Inglourious Basterds") der Deutschen Presse-Agentur in New York.

"Irgendwie liegt mir das und ich finde diese Eigenschaft der Amerikaner, so ziemlich alles zu feiern, eigentlich toll. Egal ob St. Patricks Day oder irgendeine andere Gelegenheit, man will einfach fröhlich sein. Das ist doch eine schöne Eigenart." Kruger lebt in Paris, dreht in den USA aber ihre Serie "The Bridge - America" in den USA. Die zweite Staffel läuft am 9. Juli in den USA und einen Tag später in Deutschland bei Vox an.

Deutsche Seite von "The Bridge - America"