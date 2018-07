Berlin (dpa) - Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß wird ab Herbst neuer Coach der Castingshow "The Voice of Germany". Das gaben ProSiebenSat.1 bekannt. "Silbermond haben immer junge Künstler unterstützt, auf der Bühne, im Studio und über das eigene Label." Jetzt fühle es sich gut an, den nächsten Schritt zu gehen, erklärte die Musikerin aus Bautzen. Kloß ersetzt Pop-Ikone Nena, die nach drei Jahren aus der Musikshow ausgestiegen war. In der vierten Staffel werden außerdem Rea Garvey, Samu Haber, sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf Talentejagd gehen.

