Leeds (SID) - Königlicher Start in die 101. Tour de France: Herzogin Kate, die Gemahlin von Prinz William, wird am Samstag das berühmte Gelbe Trikot an den Triumphator des ersten Teilstücks von Leeds nach Harrogate überreichen, der automatisch die Führung im Gesamtklassement übernimmt.

Die deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel (Arnstadt) und André Greipel (Rostock) gelten als heiße Anwärter auf das erste Gelbe Trikot.

Die Große Schleife führt in diesem Jahr an den ersten drei Tagen durch Großbritannien. Weitere Etappenziele sind Sheffield am Sonntag und die Hauptstadt London am Montag.