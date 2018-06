Moskau (AFP) Eine Woche vor einem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kuba hat das russische Parlament dem Karibikstaat 90 Prozent der Altschulden aus Sowjetzeiten erlassen. Die Staatsduma stimmte am Freitag einem Abkommen zu, mit dem Schulden im Umfang von 35,2 Milliarden Dollar (rund 26 Milliarden Euro) gestrichen werden. Der verbleibende Betrag der Altschulden in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar soll laut der Vereinbarung innerhalb von zehn Jahren abgestottert werden - und für Reinvestitionen in die kubanische Wirtschaft reserviert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.