Moskau (AFP) Die russische Duma hat am Freitag ein Gesetz verabschiedet, das ausländische Internetkonzerne dazu verpflichtet, die Daten seiner russischen Nutzer in Russland zu sammeln. Ab 1. September 2016 müssen Unternehmen wie etwa soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Suchmaschinen die persönlichen Daten ihrer Nutzer auf einem russischen Server speichern, wie es in dem vom Unterhaus beschlossenen Gesetz heißt. Dessen Standort müsse den russischen Behörden mitgeteilt werden. Das Gesetz ermöglicht es der russischen Zensurbehörde Roskomnadsor zudem, auf den Seiten Informationen zu sperren, die gegen russische Gesetze verstoßen.

