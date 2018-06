Washington (AFP) Die US-Armee hat nach einem Brand an Bord eines Tarnkappenbombers vom Typ F-35 sämtliche Flüge mit dem neuen Gerät gestoppt. Marine und Luftwaffe wiesen am Donnerstag ein vorläufiges Flugverbot an, um die Triebwerke des Kampfjets abermals zu überprüfen. Noch ist unklar, warum das Feuer in der vergangenen Woche an Bord einer F-35 auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Eglin ausbrach. Der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney kündigte an, bei der Fehlersuche eng mit dem US-Militär zusammenzuarbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.