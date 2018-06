Los Angeles (AFP) Die US-Tennisspielerin Victoria Duval ist im Alter von 18 Jahren an Krebs erkrankt. Wie Duval am Freitag mitteilte, wurde bei ihr Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Die Krankheit sei nach ihrem ersten Match beim Turnier in Wimbledon festgestellt worden.

