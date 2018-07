Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan dutzende Tanklastzüge in Brand gesetzt. Die Angreifer zündeten in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz am Rande der Hauptstadt Kabul eine Bombe, wie die örtliche Polizei mitteilte. Es sei niemand verletzt worden. Die Feuerwehr versuchte am Samstagmorgen weiterhin, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

