Fortaleza (dpa) - Brasiliens Fußball-Superstar Neymar steht vor dem Ausfall für das WM-Halbfinale gegen Deutschland am Dienstag. Der Offensivspieler sei wegen Problemen am unteren Rücken in eine private Klinik eingeliefert worden, sagte Trainer Luiz Felipe Scolari nach dem 2:1 im Viertelfinale gegen Kolumbien. "So wie ich es sehe, kann er nicht spielen", erklärte der Coach. Neymar war in der 86. Minute nach einem Foul von Juan Zúñiga mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Im brasilianischen Fernsehen waren Bilder zu sehen, wie Neymar auf einer Trage am Tropf in ein Krankenhaus getragen wurde.

