Bagdad (AFP) Der irakische Dschihadisten-Chef und selbst ernannte "Kalif" Abu Bakr al-Bagdadi hat in einem ersten Videoauftritt den "Gehorsam" aller Muslime eingefordert. Die Filmaufnahme, die am Samstag in sozialen Internet-Netzwerken veröffentlicht wurde, zeigt den Chef der radikalsunnitischen Gruppe Islamischer Staat (IS) bei einer Predigt am Freitag in der nordirakischen Stadt Mossul.

