Bagdad (AFP) Nach der Eroberung der nordirakischen Stadt Mossul haben sunnitische Dschihadisten zahlreiche Heiligtümer und Moscheen in der Stadt und der umliegenden Region zerstört. Auf Fotos, die die Organisation Islamischer Staat (IS) am Samstag ins Internet stellte, war zu sehen, wie Planierraupen mindestens vier sunnitische oder sufistische Schreine plattwalzen. Mehrere schiitische Moscheen wurden gesprengt. Anwohner bestätigten die Zerstörung. Nach ihren Angaben wurden zwei Kirchen von den Extremisten besetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.