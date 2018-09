Wars#chau (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Polen sind elf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte überlebte nur ein Insasse der Maschine schwer verletzt das Unglück am Samstag nahe Czestochowa im Süden des Landes. An Bord des Flugzeugs vom Typ Piper Navajo seien elf Mitglieder eines Fallschirmspringer-Clubs und der Pilot gewesen, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf Augenzeugen.

