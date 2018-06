Berlin (dpa) - Der berühmte Berliner Club Berghain feiert seinen 10. Geburtstag mit einer Ausstellung. Zu sehen seien etwa Werke von Norbert Bisky, Fotografien von Berghain-Türsteher Sven Marquardt und Installationen von Viron Erol Vert, teilten die Veranstalter mit.

Eröffnet wird die Ausstellung am 7. August in der Halle am Berghain in Friedrichshain. Sie dauert bis zum 31. August.

Der legendäre Club sei seit seiner Eröffnung 2004 ein "Dreigestirn aus Musik, Kunst und Club", hieß es in einer Mitteilung. Die Ausstellung sei eine Hommage an die bildenden Künstler, die Teil der Clubgemeinschaft seien. Nun soll sie auch Auftakt zu den Jubiläums-Feiern sein.

