Peking (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt ihres Besuchs in China ein Sozialprojekt für Familien von Wanderarbeitern besucht. Zudem nahm sie in der Stadt Chengdu in der westlichen Provinz Sichuan an einer Konferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung teil. Anschließend besichtigte Merkel ein VW-Werk. In der Millionenmetropole Chengdu sind 160 deutsche Unternehmen aktiv.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.