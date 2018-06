Berlin (dpa) - Pierre-Michel Lasogga hat nach seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV Verständnis für die Wut der Fans von Hertha BSC geäußert.

"Für die Fans tut es mir echt leid, dass ich mich gegen Hertha entscheiden musste. Ich verstehe auf jeden Fall die Wut, die sie mir in den letzten Wochen entgegen gebracht haben", erklärte der 22 Jahre alte Stürmer in einem Interview der "Bild"-Zeitung.

"Sie können mich beschimpfen wie sie wollen - sie werden immer in meinem Herzen bleiben. Das war keine Entscheidung gegen Hertha, sondern eine für den HSV! Für meine sportliche Perspektive", fügte Lasogga hinzu. Zuvor hatten Hertha-Anhänger den einstigen Publikums-Liebling mit drastischen Worten für seinen Wechsel nach Hamburg beschimpft und ihn in den sozialen Netzwerken beleidigt. Der HSV soll laut Medienberichten 8,5 Millionen Euro Ablöse an Hertha gezahlt haben.

Der in der vorigen Spielzeit an Hamburg ausgeliehene Angreifer war mit 14 Saisontoren bester HSV-Torschütze und sah in der Hansestadt bessere Entwicklungsmöglichkeiten als in Berlin unter Trainer Jos Luhukay.