Santo André (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird im WM-Halbfinale am Dienstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF) in Belo Horizonte gegen Rekord-Weltmeister Brasilien wohl keine personellen Veränderungen vornehmen. Kapitän Philipp Lahm wird wie schon beim 1:0 gegen Frankreich im Viertelfinale wieder rechter Verteidiger spielen. Miroslav Klose dürfte in vorderster Front erste Wahl bleiben.

In der Viererkette vor Torwart Manuel Neuer kommen gegen den Gastgeber und Rekordweltmeister neben Lahm wieder Jerome Boateng und Mats Hummels im Zentrum sowie Benedikt Höwedes auf der linken Seite zum Einsatz. Für Per Mertesacker, der einen grippalen Infekt überwunden hat, bliebe wieder nur ein Platz auf der Ersatzbank.

Vor der Abwehr werden Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger die Doppelsechs bilden. In der Offensivreihe im Mittelfeld sind Thomas Müller und Toni Kroos gesetzt. Mesut Özil konnte bisher zwar noch nicht überzeugen, dürfte aber erneut den Vorzug vor André Schürrle oder Mario Götze erhalten. Löw hofft weiter, dass bei Özil der Knoten platzt.