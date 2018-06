Jerusalem (AFP) Nach dem Mord an einem palästinensischen Jugendlichen hat die israelische Polizei mehrere jüdische Extremisten festgenommen. "Bei den in diesem Zusammenhang Festgenommenen handelt es sich offenbar um Angehörige einer extremistischen jüdischen Gruppierung", sagte eine offizielle israelische Quelle am Sonntag, die aufgrund einer Nachrichtensperre anonym bleiben wollte. Die nach den Morden entführter Israelis und Palästinenser verschärften Spannungen in Nahost ergriffen auch Nordisrael.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.