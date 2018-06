Düsseldorf (SID) - Für die Wasserballer gab es beim Deutschland-Cup in Düsseldorf nichts zu holen. Die Mannschaft von Bundestrainer Neboja Novoselac verlor am Sonntag bei der Generalprobe vor der EM ab 15. Juli in Budapest auch ihr drittes Spiel gegen den EM- und WM-Zweiten Montenegro mit 5:7 (1:2, 0:1, 1:1, 3:3). Zuvor hatte sich Deutschland bereits beim 8:10 gegen Ungarn und dem 11:12 gegen die USA als "guter" Gastgeber erwiesen.

Bester deutscher Torschütze war der Esslinger Heiko Nossek mit insgesamt 24 Treffern. Novoselac war trotz der Null-Punkte-Bilanz seiner Schützlinge nicht unzufrieden: "Das waren durchweg knappe Ergebnisse, die gezeigt haben, dass wir über ein gutes Potenzial verfügen", sagte der Coach, der mit Blick auf die EM aber warnte: "Da weht sicher ein anderer Wind."