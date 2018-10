Washington (AFP) Bei einem von israelischen Polizisten im Zuge der jüngsten Gewalteskalation offenbar misshandelten Jugendlichen handelt es sich um einen US-Bürger. Das US-Außenministerium äußerte sich am Samstag in Washington "zutiefst beunruhigt" über die Berichte, wonach der 15-jährige Tarik Abu Chder bei seiner Festnahme "heftig geschlagen" wurde. In einer Erklärung verurteilte das Ministerium "den exzessiven Einsatz von Gewalt" gegen Abu Chder und forderte sofortige und umfassende Aufklärung.

