Sydney (AFP) Horrorerlebnis für Schüler im Süden der australischen Metropole Sydney: Die Kinder beobachteten bei einem Ferienausflug in den Zoo von Shoalhaven, wie ein Krokodil einen Wärter während einer Show-Fütterung in die Hand biss und unter Wasser zog. Wie die Zeitung "Smith Coast Register" am Montag berichtete, konnte sich der Tierpfleger Trent Burton jedoch aus den Klauen des mehr als dreieinhalb Meter langen Reptils befreien. Der Mann sei abgesehen von Bisswunden an beiden Händen unversehrt geblieben.

