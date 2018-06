Rio de Janeiro (AFP) Im Skandal um die auf dem Schwarzmarkt verkauften Tickets für die Fußballweltmeisterschaft hat die brasilianische Polizei am Montag einen der Vorsitzenden der Fifa-Ticketagentur Match Hospitality festgenommen. Ray Whelan werde vorgeworfen, der Hauptverantwortliche für das illegale Verkaufssystem zu sein, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde demnach in dem Luxushotel Copacabana Palace in Rio de Janeiro festgenommen.

