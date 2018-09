Peking (AFP) Am Rande der China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben deutsche Großkonzerne wichtige Abkommen mit ihren Partnern in der Volksrepublik geschlossen. Volkswagen gab am Montag den Bau von zwei neuen Autofabriken an Chinas Ostküste bekannt, Lufthansa verkündete eine engere Zusammenarbeit mit Air China. Der europäische Flugzeugbauer Airbus verkauft zudem 123 Hubschrauber an chinesische Firmen.

