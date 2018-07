Peking (AFP) Volkswagen will zwei weitere Autofabriken in China bauen. Beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Volksrepublik teilte Konzernchef Martin Winterkorn am Montag mit, dass Volkswagen seine Produktionskapazität im Land "substanziell" ausweite. Mit den Investitionen - zusammen mit seinem chinesischen Partner FAW sind es den Angaben zufolge zwei Milliarden Euro - bekenne sich Volkswagen "klar zum chinesischen Markt". Er sei zum größten und wichtigsten Markt für den Konzern aus Wolfsburg geworden. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres verkaufte Volkswagen dort 1,5 Millionen Fahrzeuge, das war ein Zuwachs von fast 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

