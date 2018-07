Brüssel (AFP) In der Debatte um mehr Spielraum für Wachstumspolitik in Europa hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vor einem Erlahmen des Reformeifers gewarnt. "Wir stimmen alle überein: Wir brauchen mehr Wachstum", sagte Schäuble am Montag in Brüssel vor zweitägigen Beratungen der europäischen Finanzminister. "Aber das darf nicht zum Vorwand werden, um das nicht mehr zu machen, was notwendig ist." Neben Strukturreformen müssten die Haushalte auch weiter konsolidiert werden.

