Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat Deutschland gewarnt, durch die geplante Pkw-Maut Autofahrer aus dem Ausland zu benachteiligen. "Nicht-Diskriminierung ist ein Grundprinzip des EU-Rechts", sagte eine Sprecherin von EU-Verkehrskommissar Siim Kallas am Montag in Brüssel. "Es ist wichtig, dass die deutsche Regierung dies in Betracht zieht, wenn sie ihren Vorschlag vorlegt." Dieses Prinzip gelte für Mautregeln wie für alles andere.

