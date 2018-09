Berlin (AFP) Weil die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch auf die Veröffentlichung einer Beschlussempfehlung der Deutschen Lebensmittelbuchkommission verzichten sollte, boykottiert sie die Mitarbeit an einer Neufassung einer Richtlinie zur Kennzeichnung von Fleischprodukten. Das gab Foodwatch am Montag in Berlin bekannt. "Was alle betrifft, müssen auch alle erfahren dürfen", erklärte der Sprecher Martin Rücker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.