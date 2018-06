Berlin (AFP) Gewalt in der Pflege tritt häufig auf: Ein neues Onlineportal soll künftig helfen, solche Krisenfälle zu vermeiden. Das zentrale Portal biete erstmals umfassende Informationen, Entlastungsmöglichkeiten, praktische Tipps und Kontaktnummern der bundesweiten Krisentelefone für alle Beteiligten in der Pflege, teilte das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) am Montag in Berlin mit.

