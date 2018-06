Essen (AFP) Die Karstadt-Geschäftsführerin Eva-Lotta Sjöstedt verlässt Karstadt mit sofortiger Wirkung. Dies teilten Sjöstedt und die Kaufhauskette am Montag in einer gemeinsamen Erklärung in Essen mit. Sie habe nicht die nötige Unterstützung durch den Eigentümer von Karstadt, Nicolas Berggruen, erhalten, um ihre Strategie für die angeschlagene Warenhauskette umzusetzen, erklärte die Schwedin.

