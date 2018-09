Berlin (AFP) Nach dem neuen Spionageverdacht gegen einen US-Geheimdienst erwartet Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) von den USA aktive Mithilfe bei der Aufklärung. "Ich hoffe, dass die USA sich mit ihren Möglichkeiten an der schnellstmöglichen Aufklärung beteiligen", erklärte Steinmeier am Montag während seines Besuchs in der Mongolei, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte.

