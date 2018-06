Berlin (AFP) In der aktuellen Affäre um den mutmaßlichen Doppelagenten beim Bundesnachrichtendienst (BND) hat die SPD die zügige Abschiebung von dessen Agentenführern gefordert. "Wir gehen davon aus, dass die Agentenführer so schnell wie möglich aus Deutschland ausgewiesen werden", sagte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi am Montag in Berlin nach einer Schaltkonferenz des Parteipräsidiums. Der BND-Mitarbeiter steht im Verdacht, für die USA den Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Affäre um die Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes NSA ausspioniert zu haben.

