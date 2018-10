Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Montag erstmals Opfer sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche im Vatikan empfangen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche traf sich mit zwei Deutschen sowie je zwei Briten und Iren in seiner privaten Residenz, wie der Heilige Stuhl mitteilte. Zuvor habe Franziskus mit ihnen eine Messe in seiner Kapelle gefeiert. Opfervertreter hatten ein solches Treffen seit Langem gefordert.

