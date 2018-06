Berlin (AFP) Zahlen Haus- oder Wohnungseigentümer einen Immobilienkredit vorzeitig zurück, fordern Banken nach Meinung von Verbraucherschützern häufig zu hohe Sonderzahlungen. Die Höhe der sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung habe 2007 und 2008 bei vier Prozent des abgelösten Restkapitals gelegen, 2012 und 2013 aber bei elf Prozent, teilten die Verbraucherzentralen und deren Bundesverband (vzbv) am Montag in Berlin unter Verweis auf eigene Analysen mit. Das liege nicht allein an dem Niedrigzinsniveau, sondern auch an den Berechnungmethoden der Institute.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.