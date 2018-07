Bielefeld (AFP) Der renommierte Historiker Hans-Ulrich Wehler ist tot. Der Geschichtswissenschaftler starb in der Nacht zum Sonntag überraschend im Alter von 82 Jahren in Bielefeld, wie die Bielefelder Universität am Montag mitteilte. Deren Rektor Gerhard Sagerer würdige Wehler als "außerordentlichen Wissenschaftler", der mit seinen "bahnbrechenden und wirkungsreichen Publikationen Generationen von Historikern geprägt hat".

