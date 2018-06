Paris (AFP) Für die geplante Megafusion mit dem Schweizer Zementriesen Holcim will sich der französische Lafarge-Konzern von seinen Werken in Deutschland trennen. Holcim und Lafarge veröffentlichten am Montag eine erste Liste mit Unternehmensteilen, die beide Konzerne verkaufen wollen, um für ihre Fusionspläne grünes Licht von den Kartellbehörden zu bekommen. Die zum Verkauf angebotenen Aktivitäten stehen den Angaben zufolge für einen Jahresumsatz von 3,5 Milliarden Euro.

