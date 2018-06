Essen (AFP) Der Landeschef der CDU in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sieht das Maut-Konzept von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisch. Der Vorschlag gehe über den schwarz-roten Koalitionsvertrag hinaus, weil die Abgabe nicht nur für Autobahnen, sondern für jede einzelne Straße gelten soll, sagte Laschet der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Er fürchtet, dass Nordrhein-Westfalen als Land mit vielen Grenzen besonders betroffen sei, weil Reisende und Kaufwillige abgeschreckt würden. "Ein Rückfall in die Kleinstaaterei ist das Gegenteil von den offenen Grenzen, die Helmut Kohl in Europa durchgesetzt hat", sagte Laschet weiter.

