Peking (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme beunruhigt über den mutmaßlichen Doppelagenten beim Bundesnachrichtendienst (BND) geäußert. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wonach der Mann für einen US-Geheimdienst arbeitete, dann handele es sich "um einen sehr ernsthaften Vorgang", sagte Merkel am Montag in Peking bei einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Solche Spähaktivitäten stünden für sie "in einem klaren Widerspruch zu dem, was ich unter einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Diensten und auch von Partnern verstehe". Der Bundesgeneralanwalt habe Ermittlungen aufgenommen, fügte die Kanzlerin hinzu.

