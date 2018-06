Regensburg (AFP) Vor dem Landgericht Regensburg hat am Montag die Neuauflage des Prozesses gegen das mutmaßliche Justizopfer Gustl Mollath begonnen, der gegen seinen Willen sieben Jahre in der Psychiatrie untergebracht war. Der unter anderem wegen schwerer Körperverletzung angeklagte Mollath war 2006 in einem ersten Prozess wegen angeblicher Wahnvorstellungen für schuldunfähig erklärt und zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen worden.

