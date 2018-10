London (AFP) Wegen eines Problems an der Oberleitung haben 382 Passagiere eines Autozugs aus dem Eurotunnel unter dem Ärmelkanal evakuiert werden müssen. Bei der Fahrt vom britischen Folkestone nach Calais in Nordfrankreich habe es am Montagmorgen einen "technischen Zwischenfall" gegeben, teilte der Tunnelbetreiber Eurotunnel mit. Der Autozug blieb deswegen im Tunnel liegen. Die Passagiere wurden über eine andere Tunnelröhre in Sicherheit gebracht.

